Близько 100 тисяч бійців діяли у лавах УПА, 75-та річниця створення якої відзначається сьогодні в Україні

Близько 100 тис. бійців діяли у лавах Української повстанської армії, 75-та річниця створення якої відзначається сьогодні.

Як повідомляє Центр досліджень визвольного руху, 14 жовтня є символічним днем створення Української повстанської армії. Ця дата була визначена самими повстанцями — відповідне рішення ухвалив підпільний парламент - Українська головна визвольна рада.

УПА була єдиною у Другій світовій війні армією, яка ставила собі завданням захист українців. Її вояки справді виконали його, попри чисельну перевагу ворогів.

Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович пояснив, що "від самого початку повстанська армія проголосила головною метою створення незалежної Української держави. Ця мета суперечила планам усіх інших учасників війни, але її безкомпромісне відстоювання повстанцями перетворило їхню армію в окремий український чинник у Другій світовій. Український визвольний рух став суб’єктом міжнародної політики, рахуватися з яким змушені були всі учасники війни".

За сучасними підрахунками, через лави УПА пройшло близько 100 тис. бійців, ще близько 500 тис. українців зазнали репресій за підтримку визвольного руху. Армія діяла на території 150 тис. квадратних кілометрів із населенням 15 млн осіб. Підпілля ОУН діяло по всій Україні, в тому числі в Криму і на Донбасі.

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Виснажлива війна проти радянського та нацистського режимів тривала понад десятиліття без зовнішніх джерел постачання.

Секрет виживання УПА полягав у підтримці людей. Вони постачали повстанцям харчі, одяг, коней, переховували вояків, утримували поранених, вели розвідку. Під господарствами облаштовували бункери для підпільників і склади. Масова підтримка УПА українцями змусила обох окупантів (нацистів та комуністів) не лише відмовитися від частини своїх планів щодо використання місцевого населення, але й вдаватися до лукавої пропаганди, представляючи себе справжніми його захисниками.

УПА діяла від 1942 року, перший бій — бій із нацистами відбувся 7 лютого 1943 року біля міста Володимирець на Волині.

У 1949 році головний командир Роман Шухевич реорганізував армію. Невеликі збройні відділи, які продовжили боротьбу, були мобільніші, значно легше маневрували та краще вели диверсійні дії й простояли радянській пропаганді. Цей етап боротьби тривав до полонення останнього генерала і командира підпілля Василя Кука у 1954 році.

Останній відомий історикам бій повстанця і чекістів відбувся у 1967 році. Окремі підпільники, як Ярослав Галущак та Ілля Оберишин, не здалися до проголошення незалежності України.

У 2015 році Україна визнала Українську повстанську армію, надавши законом її бійцям високий статус борців за незалежність України. 75 ювілей армії урочисто відзначається на державному рівні.

Сьогодні у Києві о 13.00 відкриється виставка: “УПА — відповідь нескореного народу”, яку можна оглянути на площі біля Національного музею історії України (вул. Володимирська, 2).