"Диво-жінка" погрожує покинути зйомки фільму через секс-скандал

Актриса Галь Гадот, яка зіграла головну роль у фантастичному бойовику «Диво-жінка», висунула кінокомпанії Warner Bros. ультиматум.

Актриса відмовилася зніматися в продовженні фільму, якщо кінокомпанія продовжить співпрацю з продюсерською фірмою RatPac-Dune Entertainment, якою володіє режисер Бретт Ретнер, підозрюваний в домаганнях, пише "Главком".

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«Вона переконана, що керівництво Warner Bros. стане її бік, адже воно не може допустити, щоб фільм, головною темою якого є захист прав жінок, частково фінансувався чоловіком, якого звинувачують в сексуальних домаганнях. Галь Гадот знає, що таких людей, як Бретт Ретнер, краще всього зачіпають моменти, коли їх б'ють по гаманцю», - цитує слова інсайдера видання Page Six.