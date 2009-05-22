Реклами у телевізорі стане більше?

Член комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Олена БОНДАРЕНКО (фракція Партії регіонів) прогнозує, що ВР дасть згоду на внесення змін до закону про рекламу щодо приведення його у відповідність до європейської конвенції про транскордонне телебачення.

Таку думку вона висловила сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи рішення парламенту про направлення відповідного законопроекту на повторне друге читання.

О.БОНДАРЕНКО зауважила, що ВР мала внести зміни до закону про рекламу та телебачення і радіомовлення для того, щоб привести нашу законодавчу базу до європейських норм.

«Поки ми ці зміни розробляли, Європа вже ухвалила нові директиви, більш ліберальні, для ринку, і вийшов дисбаланс – навіть якщо ми внесемо норми старої конвенції до нашого законодавства, то це не вирішить проблему», - сказала вона. Тому, за словами народного депутата, будуть розроблені нові зміни, аби «двічі не робити одну й ту саму роботу».

О.БОНДАРЕНКО зауважила, що згідно з новими директивами європейської конвенції дозволяється збільшити рекламний час з 15 до 20% мовлення під час однієї астрономічної години.

О.БОНДАРЕНКО зауважила, що вся критика, яка сьогодні звучить щодо цієї норми є безпідставною. «Телеканали дають рівно стільки реклами, скільки може витримати їх глядач», - сказала вона. При цьому вона додала, що у неї «немає ніяких сумнівів, що цей закон у сесійній залі пройде».

За прогнозами О.БОНДАРЕНКО, для напрацювання нових змін до закону достатньо буде два тижні.

Як повідомляв УНІАН, учора, 21 травня, Верховна Рада відправила на повторне друге читання зміни до закону України “Про рекламу” (щодо приведення у відповідність до Європейської конвенції про транскордонне телебачення).