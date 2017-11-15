У Житомирі слухачі "Школи місцевого самоврядування" ознайомились з роботою патрульних

Вчора у Житомирі слухачі освітньої програми для молоді «Школа місцевого самоврядування» ознайомились з роботою патрульної поліції. Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, в рамках навчання у місцевій «Школі місцевого самоврядування», 14 листопада слухачі відвідали Управління патрульної поліції Житомира.

Там молодь ознайомили з особливістю роботи різних структурних підрозділів патрульної поліції.

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Крім того, правоохоронці влаштували показове затримання злочинця, під час якого продемонстрували гостям, як саме необхідно діяти.

Нагадаємо, у Житомирі триває 46-та сесія Муніципальної освітньої програми для молоді під назвою «Школа місцевого самоврядування». Цього року участь у цій освітній програмі беруть 100 молодих людей з різних навчальних закладів міста.

Як відомо, у Житомирі завтра вперше відзначать День спільних дій в інтересах дітей.