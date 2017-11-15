У Житомирі в цьому році 100-річчя і більше відзначили вже 7 городян – міськрада

З початку 2017 року 100 і більше років виповнилось вже сімом житомирянам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, однією з таких довгожительок є Катерина Зіновчук.

Сьогодні вона святкує свій сотий день народження.

Ювілярка виховала п’ятьох дітей, за що їй було присвоєне почесне звання «Мати-героїня».

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З нагоди свята ювілярку привітали представники департаменту соціального захисту населення й вручили вітальний лист від Житомирського міського голови Сергія Сухомлина. Крім того, до ювілярки завітала й депутат міської ради Людмила Кропивницька.

Довідка УНІАН. Катерина Климівна Зіновчук народилася 15 листопада 1917 року в селі Тетерівка Житомирського району у багатодітній сім'ї. Після завершення навчання у школі вона пішла працювати у колгосп, де і пропрацювала майже 50 років.