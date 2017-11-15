У Житомирі в цьому році 100-річчя і більше відзначили вже 7 городян – міськрада
Однією з таких довгожительок є Катерина Зіновчук.
З початку 2017 року 100 і більше років виповнилось вже сімом житомирянам.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.
Як зазначається у повідомленні, однією з таких довгожительок є Катерина Зіновчук.
Сьогодні вона святкує свій сотий день народження.
Ювілярка виховала п’ятьох дітей, за що їй було присвоєне почесне звання «Мати-героїня».
Читайте такожРекордний довгожитель: чилієць заявив, що він народився 121 рік тому (відео)
З нагоди свята ювілярку привітали представники департаменту соціального захисту населення й вручили вітальний лист від Житомирського міського голови Сергія Сухомлина. Крім того, до ювілярки завітала й депутат міської ради Людмила Кропивницька.
Довідка УНІАН. Катерина Климівна Зіновчук народилася 15 листопада 1917 року в селі Тетерівка Житомирського району у багатодітній сім'ї. Після завершення навчання у школі вона пішла працювати у колгосп, де і пропрацювала майже 50 років.