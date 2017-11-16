У Сенцова в колонії РФ почалися проблеми з серцем - адвокат

Український режисер, політв’язень Кремля Олег Сенцов, перебуваючи у колоніях РФ, сильно схуд, погано харчувався. Також у нього почалися проблеми із серцем. Про це у розповів адвокат Сенцова Дмитро Дінзе, повідомляє Громадське.Крим.

«За два з половиною місяці в нього загострився ревматизм. Він там у холоді знаходився, холодні камери, холодні автозаки, поїзд, в якому він їхав, без опалення. Йому виписали мазь зігріваючу. Ще в нього почались проблеми із серцем. Лікар запросив його картки дитячі. Я думаю, що найближчим часом ми ці картки знайдемо, направимо до колонії, і Олегу буде призначено лікування», — сказав адвокат.

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За словами Дінзе, наразі Сенцов перебуває у колонії «Білий ведмідь» в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. До нього там не застосовують жодних утисків та катувань.

«До Олега там шанобливе ставлення, ніхто його не утискає. Раніше там були жорстокі умови, були і побиття, і не дуже хороші умови утримання. В даний час, коли керівництво колонії змінилося, умови хороші. Наскільки це можливо. Вони дотримуються законності, дотримуються правил внутрішнього розпорядку. Як в армії, все строго за статутом. З огляду на це і дисципліна залізна», — додав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Сенцова етапували з колонії в Якутську до СІЗО-1 Іркутська 9 вересня.

13 жовтня стало відомо, що Сенцова доставили в російське місто Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ). У листі правозахисникам Сенцов розповів, що за час етапу він побував у кількох пенітенціарних установах Іркутська, Омська і Кірова.

Сенцова разом з Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою вину не визнали.

У понеділок, 13 листопада, на прес-конференції в УНІАН заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров повідомив, що питанням звільнення незаконно засудженого в Росії Сенцова пообіцяв зайнятися президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган.