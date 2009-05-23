Житель Керчі незаконно експлуатував нафтогазову свердловину

Співробітники податкової міліції припинили незаконну розробку нафтогазової свердловини в Ленінському районі Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Криму, в лютому-травні 47-річний житель Керчі на орендованих 4 гектарах землі здійснював видобування природного газу і нафти «із законсервованої свердловини», що належить ДП «Кримгеологія».

У нелегального нафтогазодобувача відсутній спецдозвіл на користування надрами.

«Видобування корисних копалин велося без дотримання техніки безпеки за допомогою саморобного механічного пристрою, який розділяв газ і нафту, що надходить у свердловину підземними тріщинами з акваторії Керченської протоки», - зазначається у повідомленні.

Природний газ використовувався для опалювання теплиць, житлових і господарських приміщень, а нафта реалізовувалася місцевим жителям за ціною 1,5 грн. за літр для опалення будинків.

Згідно із складеним протоколом, співробітники податкової міліції вилучили пристрій для видобування нафти і газу, розподільники газу, 3 тонни пластової рідини й інші товарно-матеріальні цінності на суму понад 50 тис. грн.

Матеріали за даним фактом будуть передані до суду.