Тимошенко: а у нас дискусія - відповідати Єханурову чи ні?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не має наміру вибачатися перед міністром оборони Юрієм ЄХАНУРОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я гадаю, що моє вибачення перед ЄХАНУРОВИМ виглядатиме як постановка питання про його звільнення на наступному сесійному тижні. Так виглядатиме вибачення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Таку корупцію, коли на харчуванні солдатів заробляються сотні мільйонів гривень, пробачити не можна», - пояснила вона.

Прем`єр-міністр переконана в правдивості інформації і висновків Головного контрольно-ревізійного управління і Уповноваженого уряду з питань корупції, тому вважає недоречною відставку голови КРУ Миколи СИВУЛЬСКОГО.

«Я підтверджую, що висновки КРУ і урядового Уповноваженого з питань корупції, які зроблені на основі світового досвіду, всі ці люди мають рацію. Просто потрібно, щоб хоча б раз спрацювала Генеральна прокуратура і хоча б один урядовець, перебуваючи при владі, відповів за такі зловживання», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду нагадала, що в даний час КРУ проводить перевірку фінансово-господарської діяльності всіх міністерств. «Будуть за 2008 рік в інших міністерствах такі сюрпризи, значить, будемо й інших міністрів також подавати на звільнення. Але просто дивовижна ситуація склалася в країні – на сотні мільйонів гривень відверто відмивають бюджетні кошти, і у нас ще навколо цього відбувається дискусія – відповідати ЄХАНУРОВУ чи не відповідати. Так, непросто звільнення, а відповідати за Кримінальним кодексом», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у п`ятницю ввечері Ю.ЄХАНУРОВ висловив надію, що Ю.ТИМОШЕНКО вибачиться перед ним за звинувачення у зловживаннях, а керівник Головного контрольно-ревізійного управління М.СИВУЛЬСКИЙ, на його думку, має піти у відставку.