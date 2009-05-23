Тимошенко хоче вчинити із сільськими законами як з шахтарськими

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО проситиме голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, щоб законопроекти, які стосуються органів місцевих рад, було винесено на голосування в один день

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявила на прес-конференції.

«Я планую звернутися до Володимира Михайловича ЛИТВИНА, він формує порядок дня, щоб він зібрав всі законопроекти, які торкаються сьогодні сільських і селищних рад, і щоб він виніс їх в один день на засідання Верховної Ради», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що це необхідне зробити для того, щоб на засідання можна було запросити сільських і селищних голів, щоб вони «простимулювали» процес ухвалення документів.

«Якщо щось не вийде у Верховній Раді, буду їх знову збирати, і йтимемо у Верховну Раду, відвідуватимемо кожну фракцію. Я рішуче хочу довести цю справу до кінця», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Сьогодні, виступаючи на розширеному засіданні уряду, на яке були запрошені близько десяти тисяч голів сільських і селищних рад, Ю.ТИМОШЕНКО нагадала як 2 вересня 2008 р. був ухвалений Закон«Про підвищення престижності шахтарської праці». Тоді на засідання Верховної Ради були запрошені представники гірничих підприємств, і їхня особиста присутність під час обговорення й голосування, як переконана прем`єр, допомогла швидко і одностайно ухвалити законодавчі зміни, які роками не могли пройти парламент.