ВР з небаченою єдністю ухвалила закон про престижність шахтарської праці

Верховна Рада України ухвалила закон «Про підвищення престижності шахтарської праці».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 446 народних депутатів із 446, зареєстрованих у залі.

Даним законом передбачено, зокрема, формування тарифної сітки на основі тарифної ставки першого розряду, яка перевищує законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати на понад 30%, встановлення ставки податку від заробітної плати шахтарів на рівні 10%.

Крім того, закон передбачає здобуття освіти в державних вищих та професійно-технічних навчальних закладах за рахунок коштів державного бюджету за гірничими спеціальностями і професіями поза конкурсом з наданням місць у гуртожитках на час навчання та гарантованим призначенням стипендії.

Також законом передбачене забезпечення житлом шахтарів і членів їх сімей, надання державної соціальної підтримки сім’ям шахтарів, що постраждалим на виробництві.

Крім того, передбачено встановлення мінімального розміру пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менше 15 років, за списком №1 у розмірі 80% середньої заробітної плати.

Законом також заснований орден «За доблесну шахтарську працю» І, ІІ ІІІ ступеня.