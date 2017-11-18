Причиною трагічної пожежі в дитячому таборі "Вікторія" назвали забутий кип'ятильник

Згідно з експертизою ДСНС, причиною смертельної пожежі в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі став забутий включеним кип'ятильник в одній із кімнат вихователів.

Про це написав радник глави ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, 17 листопада був опублікований технічний акт за висновками причини загоряння.

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"За ним пожежа сталася по причині забутого та увімкненого звичайного дешевого кип'ятильника в одній із кімнат, де мешкав вихователь", - написав він.

Перед цим видання "Таймер" опублікувало "Висновок з дослідження технічної причини виникнення пожежі" у таборі "Вікторія" за підписом начальника дослідницько-випробувальної лабораторії Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області О.Панкратова.

Експертиза встановила, що вогонь виник у районі тумбочки в кімнаті №4 на першому поверсі корпусу №5. У цій кімнаті мешкала художній керівник танцювального ансамблю "Адель" Т. Єгорова.

У тексті дослідження відзначено, що Єгорова виходила зі своєї кімнати, а потім, уже повертаючись, побачила в альтанці біля будівлі вожатих і представника адміністрації "Вікторії" і приєдналася до них. Після розмов в альтанці вона, нарешті, пішла до себе і побачила вогонь у вікнах своєї кімнати.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів вщент. Внаслідок пожежі загинули троє дівчат.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.