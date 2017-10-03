Екс-посадовцю Одеської міськради повідомили про підозру через пожежу у таборі "Вікторія"

Представники прокуратури вручили колишньому високопосадовцю Одеської міськради підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість) за фактом пожежі в дитячому таборі "Вікторія". Про це у Facebook повідомив радник голови Нацполіції Одеської області Руслан Форостяк.

"Сьогодні прокуратура вручила підозру у правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 367 КК України, колишньому посадовцю високого рангу виконавчої влади Одеської міської ради, в рамках слідчих дій у справі про пожежу в дитячому таборі Вікторія", - зазначив він.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган додала, що співробітники обласної прокуратури спільно зі слідчими та оперативними працівниками управління Національної поліції проводять близько 20 обшуків на 14 підприємствах у рамках розслідування кримінального провадження за фактом службового підроблення.

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За даними слідства вказані підприємства входять до кола юридичних осіб, які протягом 2015 – 2016 років здійснювали фінансово-господарську діяльність спільно з генпідрядником щодо реконструкції дитячого табору «Вікторія».

"В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості посадових осіб органів місцевого самоврядування та ГУ ДСНС в Одеській області, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді пожежі дитячого оздоровчо-спортивного комплексу "Вікторія", в результаті чого загинуло троє дітей, 03.10.2017 прокуратурою області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України колишньому заступнику Одеського міського голови Цвірінько З.М. (звільнена з посади 19.09.2017)", - пише Сарган.

Згідно з повідомленням, Цвірінько внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, будучи обізнаною про порушення правил пожежної безпеки у вищезазначеному закладі, не вжила заходів щодо укладення договорів на обслуговування високотехнологічних сучасних систем пожежогасіння, а також сприяла заселенню дітей до оздоровчо-спортивного комплексу, який фактично не був готовий до експлуатації.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів вщент. В результаті пожежі загинули троє дівчат.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Було затримано директора «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталію Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу під поручительство народних депутатів.