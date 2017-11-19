Каша з тарганами: харчування курсантів Харківського університету Повітряних сил перевірять

У Харкові створили комісію, яка перевіряє харчування курсантів у Національному університеті Повітряних сил (ХНУПС) імені Івана Кожедуба. Про це повідомляється на сторінці військового вишу в Facebook.

«В соціальній мережі оприлюднено інформацію щодо виявлення представниками військової прокуратури Харківського гарнізону порушень в організації харчування у їдальні університету. Зазначена інформація перевіряється комісією університету та логістики Командування Повітряних сил Збройних сил України. Про результати буде повідомлено по завершенню перевірки», - йдеться в повідомленні.

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В командуванні університету заявляють, що скарг та заяв на адресу адміністрації вишу, фірми, яка надає послуги з харчування, не надходило, відповідних записів в книгах контролю якості їжі немає.

«Раніше військової прокуратурою були виявлені недоліки щодо порушення санітарно-епідеміологічних норм у їдальні ХНУПС (наявність тарганів). Усі недоліки були усунені, про що свідчать відповідні документи», - підкреслили в університеті.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада у Харкові за підозрою у розтраті 2,4 млн грн затримали командувача ХНУПС Андрія Алімпієва.

18 листопада головний військовий прокурор України Анатолій Матіос підтвердив затримання Алімпієва. За його словами, якість харчування курсантів в ХНУПС вкрай низька і продемонстрував фотографії зі знайденими в їжі тарганами і хробаками, а також один з 17-ти рапортів, які надійшли від курсантів з цього приводу.

В одному з наведених рапортів зазначається, що їжа в їдальні унверсимтету подається в брудному посуді, на всіх курсантів не вистачає порцій і столових приладів.

«З цим неможливо миритися», - підсумував Матіос.