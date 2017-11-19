Хробаки і таргани: Матіос показав, чим годують курсантів у Харківському університеті Повітряних сил (фото)

Курсантів Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба годують їжею з хробаками і тарганами. Відповідні фото у Facebook оприлюднив головний військовий прокурор України Анаталій Матіос.

За його словами, у зв’язку із розслідуванням розкрадань в університеті слідчі зайшли до їдальні навчального закладу. При цьому керівництво ХНУПС намагалося перешкодити обшукам.

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Також Матіос оприлюднив один із 17 рапортів курсантів про знайдених комах у їжі в університетській їдальні.

Нагадаємо, напередодні військова прокуратура затримала начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім Кожедуба генерал-майора Андрія Алімпієва. Він підозрюється у розтраті 2,4 млн грн користь двох підприємств при закупівлі пального. Анатолій Матіос у суботу повідомив, що затримали також заступника Алімпієва. У неділю, 19 листопада, обом обиратимуть запобіжний захід.