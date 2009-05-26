Нацбанк завтра продаватиме долари, а в п'ятницю - євро

Національний банк України оголосив про проведення в середу, 27 травня, спеціального аукціону з підтримки позичальників – фізичних осіб і малого бізнесу, на якому реалізовуватимуться долари.

Про це говориться в повідомленні НБУ, розміщеному на офіційному сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, мінімальна сума заявки для участі в спецаукціоні - 10 тис. дол.

Крім того, у п`ятницю, 29 травня, Нацбанк має намір провести спецаукціон з продажу євро. Мінімальна сума заявки – 10 тис. євро.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого Нацбанк України почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, одержаними у валюті.

Банки мають забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми купівлі на сплату пенсійного збору.

У разі проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюється лише на безплатній основі.