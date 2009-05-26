Нацбанк завтра продаватиме долари, а в п'ятницю - євро

17:36, 26 травня 2009
Суспільство
1014 0

Мінімальна сума заявки - 10 тисяч

Національний банк України оголосив про проведення в середу, 27 травня, спеціального аукціону з підтримки позичальників – фізичних осіб і малого бізнесу, на якому реалізовуватимуться долари.

Про це говориться в повідомленні НБУ, розміщеному на офіційному сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, мінімальна сума заявки для участі в спецаукціоні - 10 тис. дол.

Крім того, у п`ятницю, 29 травня, Нацбанк має намір провести спецаукціон з продажу євро. Мінімальна сума заявки – 10 тис. євро.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого Нацбанк України почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, одержаними у валюті.

Банки мають забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми купівлі на сплату пенсійного збору.

У разі проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюється лише на безплатній основі.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter