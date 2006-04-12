Міжнародна конференція з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами

13 - 14 квітня 2006 року в Києві (за адресою вулиця Васильківська 36; Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка) в рамках реалізації проекту «Права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до якісної освіти” за підтримки програми „Схід – Cхід” Міжнародного фонду „Відродження” відбудеться міжнародна конференція „Освітня політика щодо інклюзивного навчання: міжнародний досвід та українські перспективи”.

У конференції візьмуть участь представники Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді і спорту, Академії педагогічних наук України, ПРООН, ЮНІСЕФ, громадських організацій, державних освітніх закладів, зарубіжні учасники з дев`яти країн Центральної та Східної Європи.