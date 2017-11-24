В Одесі триває повне оновлення системи теплопостачання - Труханов

У Одесі завершено реконструкцію тепломагістралі на вул. Пастера, яка не мінялася з 1955 року. До недавнього часу тут відновлювали дорожнє полотно. Сьогодні на дорозі вже нанесена дорожня розмітка та пішохідні переходи.

Читайте такожГеннадій Труханов: наступного року в Одесі відкриється нова школаЗа словами мера Одеси Геннадія Труханова, в 2016 році міська влада взяла курс на реалізацію глобальних інфраструктурних проектів, які прослужать одеситам не один десяток років.

Серед пріоритетних робіт - реконструкція тепломагістралей: практично всі вони відпрацювали свій ресурс з перевищенням в два, а то і в три рази.

"Питання стоїть настільки гостро, що латання дірок вже не допомагає. Необхідно повне оновлення системи теплопостачання. У 2016 році ми запустили пілотний проект - було замінено більше кілометра труб на найбільш проблемних ділянках. За підрахунками фахівців, тільки за рік за рахунок зниження тепловтрат економія склала близько 6,5 млн грн. У 2017 році ми продовжили цю роботу", - розповів Труханов під час робочого виїзду на об'єкт.

У минулому році з міського бюджету було виділено 58,4 млн грн на реконструкцію близько 1100 метрів теплотраси на проблемних ділянках вулиць Базарної, Мечникова, Старопортофранківській, Сегедській. У 2017 році виділено близько 180 млн грн на реконструкцію теплотрас на ділянках вулиць Пастера та Канатній, наступних ділянок вулиць Базарної, Мечникова та інших вулицях міста. Також в цьому році були замінені усі підземні інженерні комунікації на вул. Преображенській.

«Нам сьогодні вигідно один раз вкласти, і за рахунок економії від зниження втрат теплової енергії окупити реконструкцію мереж за 10 років. Крім того, сьогодні, коли ми виключили підземний витік води, можна приступати до раціонального використання бюджетних коштів на капітальний ремонт будівель», - підкреслив Геннадій Труханов.