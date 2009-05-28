Сьогодні - свято на вулиці українських прикордонників

Сьогодні українські прикордонники відзначають своє професійне свято - День прикордонника.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, Держприкордонслужба – відомство, що активно реформується і взяло курс на досягнення рівня кращих європейських стандартів. За доволі короткий термін було створено сучасний правоохоронний орган, що надійно охороняє державний кордон від правопорушників та безперебійно здійснює пропуск людей та транспорту.

Як свідчить статистика, Україна стає менш привабливою для транзиту нелегальних мігрантів, йдеться у повідомленні.

За 4 місяці нинішнього року в пунктах пропуску було затримано та відмовлено у в’їзді в Україну більш як 9,6 тис. нелегальних мігрантів, що на 10% менше, ніж протягом січня-квітня 2008 року. З них за спробу незаконного перетинання кордону України затримано майже 750 нелегалів, а за порушення правил перебування – 350.

Загалом цього року кількість осіб і транспортних засобів, які перетинають державний кордон, менша, ніж торік, хоча зараз, з початком літнього туристичного сезону, пасажиро-транспортний потік поступово зростає. За перші 4 місяці 2009 року через кордон пропущено понад 21 млн. осіб та майже 4,8 млн. транспортних засобів, повідомляєють у Держприкордонслужбі.

Із січня по травень прикордонники виявили 140 осіб з підробленими документами, більше 600 осіб, у паспортах яких були підроблені дато-штампи, та 43 порушника, які намагалися перетнути рубіж за чужими документами.

Протягом 4 місяців співробітники Державної прикордонної служби затримали на більш як 110 млн. грн. товарів, майже 340 одиниць зброї, понад 4 тисячі боєприпасів та близько 4 кг вибухівки, майже 64 кг наркотиків та понад 14 кг психотропних речовин, які намагалися незаконно переправити через кордон. Крім цього, було вилучено майже півтисячі автомобілів, які використовувалися для перевезення контрабанди чи самі були предметом контрабанди.