Сьогодні - одне з дванадцяти найважливіших релігійних свят

Православні віруючі святкують сьогодні Вознесіння Господнє, це свято є одним з найважливіших дванадцяти християнських свят, разом з Різдвом, Хрещенням, Преображенням, Успінням та іншими. Це свято традиційно припадає на четвер, оскільки відзначається на сороковий день після Великодня.

В день свята Православна церква згадує євангельські події, пов`язані з останнім моментом перебування Христа на землі після Його Воскресіння. Наближалося свято єврейської П`ятидесятниці, і учні Христа повернулися з Галілеї до Єрусалима. Як свідчить євангельський переказ, упродовж сорока днів після Воскресіння Христос не раз являвся апостолам, навчаючи їх основам побудови Церкви і розповсюдження християнської віри. На сороковий день Він востаннє явився апостолам, пообіцявши їм, що скоро зійде на землю Святий Дух. Потім Спаситель вивів своїх учнів з Єрусалиму на Єлеонську гору, благословив їх, піднімаючись в небо, і зник за хмарами.

Учні поклонилися Боголюдині, яка підносилася до Отця, і "повернулися до Єрусалиму з радістю великою". Всі вони перебували в молитві в храмі, прославляючи і дякуючи Бога. З ними були деякі дружини і Богородиця. У ці дні апостоли, помолившись, вибрали за жеребом з інших учнів Христових дванадцятого апостола Матвія, на місце загиблого Іуди-зрадника.

Церква вчить, що Вознесінням завершилося земне служіння Христа. Спокутувавши людство, Він у своїй особі підніс людську природу до престолу Бога-Отця і "приготував єство людини до прийняття Святого Духу".

Вознесінням завершується широке святкування Великодня, тому цей день іменується також "відданням Великодня". З цього дня віруючі перестають обмінюватися при зустрічі радісними великодніми вітаннями.