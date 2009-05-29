Україна, Росія і Казахстан повинні припинити боротьбу на ринку зерна

Україна, Росія і Казахстан можуть зайняти 25% світового ринку зерна за умови створенні зернового пулу. Таку думку висловив статс-секретар, заступник керівника Мінсільгоспу РФ Олександр ПЕТРИКОВ під час відеомосту Україна-Росія.

За його словами, під час Всесвітнього зернового форуму, який пройде в Санкт-Петербурзі 6-7 червня, планується розглянути питання створення об`єднаного зернового союзу між Україною, Росією і Казахстаном.

«Ми оцінюємо, що ці три країни можуть контролювати до 25% світового зернового ринку", - сказав він, додавши, що це прогноз на перспективу 10-15 років. При цьому О.ПЕТРИКОВУ було важко назвати, які будуть частки кожної з країн окремо.

На його думку, створення союзу важливе для всіх трьох країн, оскільки на сьогодні основна проблема причорноморського зернового пулу в тому, що країни борються одна з одною, тому програють конкурентну боротьбу з іншими країнами.

На думку голови Державної інспекції сільськогосподарської продукції України Василя МЕЛЬНИКА, об`єднання зусиль і узгодженість дій дадуть змогу виграти всім країнам-учасницям союзу. Він додав, що країнам головне розробити спільні правила гри.

Нагадаємо, розмови про створення зернового пулу між Україною, Росією і Казахстаном ведуться з 2007 року.