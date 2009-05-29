S&P підтвердив кредитні рейтинги банку «Надра»: вибірковий дефолт

Рейтингова служба Standard & Poor`s підтвердила довгострокові кредитні рейтинги банку «Надра» на рівні «SD» (вибірковий дефолт).

Як наголошується у повідомленні російського представництва агентства, рейтинги банку «Надра» були знижені з «СС» до «SD» 2 березня 2009 року, після того, як банк пропустив процентні платежі за рядом депозитів і виплати за деякими кредитними листами.

Відповідно до визначення Standard & Poor`s, вибірковий дефолт означає, що «позичальник не виконує зобов`язання вибірково, тобто за даним борговим зобов`язанням при продовженні своєчасних і повних виплат за іншими борговими зобов`язаннями».

Після підтвердження рейтингів вони були відкликані на запит клієнта. У результаті відкликання банк «Надра» більше не є предметом моніторингу Standard & Poor`s.

Нагадаємо, з 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введена тимчасова адміністрація Нацбанку України.

Довідка УНІАН. Банк "Надра" розпочав свою діяльність 26 жовтня 1993 року.

Збиток банку «Надра» за перший квартал 2009 року становив 0,558 млрд. грн.

Активи банку на 31 березня 2009 року становили 28,074 млрд. грн., зобов`язання – 26,793 млрд. грн., власний капітал – 1,281 млрд. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

За даними банку, на 1 березня 2009 року його основними акціонерами були: Novartik Trading Limited (Кіпр), пряма участь – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кіпр), пряма участь – 30,7406%.