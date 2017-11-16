В окупованому Криму "українського диверсанта" Штиблікова засудили до п'яти років колонії

В окупованому Криму Севастопольський міський суд 16 листопада засудив фігуранта «справи українських диверсантів» Дмитра Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму, а також до штрафу в розмірі 200 тисяч рублів. Про це повідомляє російське агентство «Кримінформ».

Нагадаємо, що в листопаді 2016 року суд в окупованому Севастополі заарештував на два місяці трьох громадян України за нібито підготовку диверсій. Серед затриманих були Бесарабов Олексій Євгенович, Штибліков Дмитро Анатолійович і Дудко Володимир Михайлович. МЗС України назвав це затримання елементом агресії Росії проти України.

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18 травня цього року Штибліков уклав досудову угоду зі слідством, тобто визнав свою провину. Жодного з незалежних адвокатів до нього не допустили.

9 листопада 2016 року у Севастополі затримали «членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України» – Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку.