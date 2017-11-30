Полювання на примарних українських шпигунів триває: росЗМІ повідомили про затримання "Сержа"
Російські ЗМІ стверджують, що затриманий "працював на СБУ".
У російському Тольятті затримали працівника судноремонтного заводу, за словами пропагандистів, "завербованого СБУ для збору інформації про підприємство".
Про це розповіло РІА Новости джерело у правоохоронних органах Самарської області.
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"Під час допиту Сергій Сотников зізнався, що до червня працював складальником суден на Херсонському державному заводі. Ще в 2016 році його викликав до себе співробітник служби безпеки України на ім'я Данило і запропонував допомагати СБУ. Чоловік погодився, йому присвоїли псевдонім "Серж", - стверджують у країні-агресорі.
Як повідомляв УНІАН, Держприкордонслужба України заявила про зникнення 3 жовтня двох військовослужбовців під час моніторингу кордону в Сумській області.
Водночас, у російських ЗМІ оприлюднили інформацію про затримання представниками прикордонного управління ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону.
12 жовтня стало відомо, що ФСБ РФ звинуватила українських прикордонників у нібито незаконному перетині кордону.
У кінці жовтня двох українських прикордонників, викрадених на кордоні з РФ у Сумській області, доставили в Москву, в СІЗО "Лефортово".