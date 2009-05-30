Міжнародне рейтингове агентство Moody`s Investors Service 29 травня знизило загальний корпоративний рейтинг НАК "Нафтогаз України" за зобов`язаннями в іноземній валюті з B2 до Caa1. Прогноз за рейтингом - "негативний", повідомляється в поширеному прес-релізі агентства.

Зниження рейтингу пов`язане з переоцінкою в гірший бік фундаментальної кредитної якості компанії та враховує також чинник державної підтримки "Нафтогазу України".

На думку експертів Moody`s, на платоспроможність "Нафтогазу України" може негативно вплинути посилення політичної напруги в країні та погіршення української економіки, а також повільний прогрес у переговорах з Росією і "Газпромом" щодо оплати російського природного газу для закачування в ПСГ.

Раніше, 15 травня, Moody`s знизило корпоративний рейтинг "Нафтогазу України" за зобов`язаннями в іноземній валюті до B2 з рівня B1. Компанію залишили в списку на перегляд з можливістю подальшого зниження.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу та нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобуванням нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.