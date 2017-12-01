Прокуратура розслідує виділення АТОшникам землі на кладовищі у Запорізькій області

Прокуратура Запорізької області відкрила кримінальне провадження за фактом виділення Головним управлінням Держгеокадастру України в Запорізькій області бійцям АТО 4-х земельних ділянок на території діючого кладовища.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Ще у 2015 році четверо колишніх військовослужбовців ЗСУ звернулися до Держгеокадастру із заявами про виділення їм земельних ділянок для ведення сільського господарства. Процедура оформлення всіх необхідних документів зайняла майже два роки, і вже після того, як землевідведення було остаточно узгоджено та затверджено Держгеокадастром, бійці АТО виїхали на місце, щоб подивитися, де саме знаходяться їх ділянки. Виявилося, що на двох з чотирьох наділів розміщуються могили, а 8 га землі, виділені військовим, фактично знаходяться на території кладовища.

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У Дружелюбівській сільській раді, на території якої розміщено спірні ділянки, заявили, що знали про те, що на них могили, і ще в травні минулого року повідомили про це Держгеокадастр. У свою чергу, в земельному відомстві повідомили, що сільська рада захопила вільну землю, розташувала там цвинтар, а вже після - почала процедуру оформлення ділянки під нього.

Тому сільська рада, управління Держгеокадастру і бійці АТО одночасно звернулися в прокуратуру з проханням про розслідування.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Досудове розслідування триває.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Запорізькій області АТОшникам виділили землі "з сюрпризом" - на кладовищі.