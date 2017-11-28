У Запорізькій області АТОшникам виділили землі "із сюрпризом" - на кладовищі (відео)

Оформити право на ділянки сільськогосподарського призначення на Запоріжжі учасники АТО намагалися довгих два роки. А коли отримали відповідні акти та приїхали на місце, були вражені – на цій території побачили поховання.

Натепер там уже десятки могил, і кладовище розширюється. Посадовці тим часом указують одні на одних, йдеться в сюжеті ТСН.

Авдіївка, Піски, Тоненьке – Сергій воював у першій хвилі призову у складі 93 бригади. Після повернення додому чоловік разом із товаришами вирішив скористатись правом на отримання земельної ділянки. Бюрократична тяганина тривала два роки. А коли хлопці з актами приїхали нарешті розмічати територію, отетерів навіть землемір.

Десятки могил, та вже викопані ями під нові поховання – на цій землі розташоване сільське кладовище. Раніше воно було поруч, за огорожею, але тепер далеко вийшло за межі позначеної території.

До того, кажуть хлопці, й гадки не мали, де їм виділили землю. Місцевий фермер, який приїхав разом з ними, із вже готовим документом про оренду, негайно розірвав домовленість. Що робити з цією землею, учасники АТО не знають.

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"Навіть якщо присудять ексгумацію, все одно цю землю обробляти ніхто не буде. Це заборонено, за санітарними нормами", - каже Сергій Прач.

У сільраді твердять, що вже давно запланували розширення сільського цвинтаря. Та нібито попереджали про це обласних чиновників.

"Ще у 2016 році заходило ваше клопотання, ми дали відповідь, що вибачте, там кладовище", - каже голова Дружелюбівської сільської ради Олексій Гладишев.

Натомість у кадастрі кажуть, що селяни хитрують. І просто вирішили зіграти наввипередки.

"На цей момент, коли видавалися накази, землі були вільні, на них не було поховань, є висновки певні. Коли ми вже видали накази, вони, розуміючи, що є вже погодження матеріалів на деякі ділянки, вони швиденько почали розширювати межі кладовища - поки це виглядає так", - запевняє в.о. начальника Держгеокадастра у Запорізькій області Тетяна Титова.

Наразі посадовці з’ясовують, хто першим отримав державні акти – бійці чи сільрада під розширення цвинтаря. Єдине, на що можуть сподіватись ветерани, що їм виділять інші ділянки. Справу розслідуватиме прокуратура. Але слідчі мають докласти неаби яких зусиль, щоб допомогти бійцям, які вже мають акти. Адже у законі зазначено – скористатись своїм правом на отримання землі можна лише раз.