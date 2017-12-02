В Одесі затримали псевдомінера міжнародного аеропорту

В Одесі правоохоронці затримали юнака, який здійснив неправдиве повідомлення про мінування міжнародного аеропорту.

Читайте такожАеропорт Одеси евакуювали через неправдиве повідомлення про мінуванняПро це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.

«Пізно ввечері 29 листопада на спецлінію «102» надійшло повідомлення про мінування міжнародного аеропорту «Одеса». Чоловік, який телефонував, вимагав $4 млн за те, щоб вибуховий пристрій не спрацював», - повідомили у відділі.

Після обстеження аеровокзального комплексу та прилеглої території фахівцями жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Правоохоронці встановили особу зловмисника - ним виявився 18-річний хлопець. «Як речовий доказ у справі було вилучено мобільний телефон, з якого підозрюваний здійснив дзвінок, а потім його продав. Свій вчинок мінер-невдаха не заперечує і пояснює тим, що перебував під дією наркотиків», - повідомили в поліції.

Досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу ("свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності"), триває. Хлопцеві загрожує ув'язнення на строк до шести років.