В Одесі евакуйовують людей з центрального ж/д вокзалу через повідомлення про мінування

В Одесі через повідомлення про замінування призупинено роботу центрального залізничного вокзалу.

Як передає кореспондент УНІАН із місця події, наразі з вокзалу виводять усіх пасажирів і персонал. По гучному зв'язку оголошено, що роботу вокзалу «тимчасово призупинено з технічних причин». Керівників усіх підрозділів закликають забезпечити евакуацію людей.

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Будівлю, біля якої зараз перебувають сотні людей, очеплено співробітниками поліції.

Як уточнили УНІАН у прес-службі Управління патрульної поліції Одеси, евакуація проводиться в зв'язку з повідомленням про замінування.

На місце прибули представники всіх відповідних відомств.

Як повідомляв УНІАН, СБУ затримала зловмисника, який "мінував" станції Київського метрополітену. В СБУ повідомили: «телефонний терорист» розповідав, що за вчинення цих злочинів йому заплатили з Росії.