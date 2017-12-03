У РФ загинув другий руфер-фігурант справи про розмальовану зірку в українські кольори на висотці в Москві

У Росії 1 грудня загинув російський руфер Олександр Погребов, якого звинувачували в розмальовуванні радянської зірки в Москві в кольори українського прапора. Про це повідомили в групі DvizhuhaClub, в якій Погребов працював інструктором.

Читайте такожСуд Москви звільнив руфера, обвинуваченого у фарбуванні зірки на висотці

«Під час стрибку в Баксанській ущелині загинув Сашко Погребов. Подробиці та інформація про похорон буде пізніше», - йдеться в повідомленні.

Погребів був фігурантом так званої «справи руферів», коли 20 серпня 2014 року київський руфер Григорій Мустанг вивісив на шпилі висотки у Москві український прапор і зафарбував синьою фарбою верхівку зірки.

Нагадаємо, в серпні цього року в Швейцарії в горах загинув російський бейсджампер Олексій Широкожухов, що проходив у справі про фарбування у кольори українського прапора зірки на висотці в Москві. Так, в ніч на 20 серпня 2014 року відомий український руфер Мустанг розфарбував зірку на висотці в Москві в кольори прапора України. У той же день четверо бейсджамперів - Ганна Лєпьошкіна, Олександр Погребов, Олексій Широкожухов і Євген Коротков – зістрибнули з московської висотки з розфарбованої зірки, за що їх і заарештували, незважаючи на те, що Мустанг надав російським слідчим докази своєї причетності до цього інциденту.

У вересні 2015 року Таганський районний суд Москви виправдав чотирьох бейсджамперів, які проходили по справі про фарбування зірки в кольори прапора України на сталінській висотці в Москві.