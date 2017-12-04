У Житомирі відзначать 120-річчя від дня народження земляка, поета-перекладача Бориса Тена

9 грудня у Житомирі відзначатимуть 120-річчя від дня народження земляка, поета-перекладача Бориса Тена. Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, урочистості з цієї нагоди відбудуться у суботу у Житомирській обласній філармонії імені С. Ріхтера.

Участь у них візьмуть житомиряни, творча інтелігенція, керівники влади та журналісти.

Читайте такожУ Житомирі відбудеться благодійний бал воїнів АТО на підтримку першого батальйону 30 окремої бригади

Нагадаємо, Борис Тен (09.12.1897-12.03.1983) - це літературний псевдонім Миколи Васильовича Хомичевського – видатного українського поета-перекладача, мистецтвознавця, педагога, лауреата премії імені Максима Рильського. Борис Тен тривалий час жив і працював у Житомирі, де тепер є вулиця, названа на його честь. Борис Тен прославився передусім завдяки художнім перекладам із давньогрецької на українську мову «Одісеї» та «Іліади» Гомера. До Житомира родина Хомичевських переїхала з початком Першої світової війни.

Раніше у Житомирі презентували книги про Івана Огієнка до 135-річчя від дня його народження.