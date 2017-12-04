Жителі Житомирщини за минулий рік отримали майже 50 мільйонів гривень субсидій за економію газу та електроенергії - ОДА

Жителі Житомирської області отримали у минулорічному опалювальному періоді за економію газу та електроенергії майже 50 млн грн субсидій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, за економію газу та електроенергії в опалювальному періоді 2016/2017 років 76,5 тисяч домогосподарств Житомирщини отримали 49,9 млн грн у якості субсидій.

Це становить майже 93% від загальної кількості осіб, які подали заяви на монетизацію субсидій.

Читайте такожМерія Житомира розподілила майже 28 мільйонів гривень субвенції з держбюджету, яку спрямують на субсидії

«Максимальна грошова виплата енергоощадним родинам становить 135 грн за зекономлену електроенергію, якщо цей ресурс використовується для опалення, та 700 грн - за економію газу», – повідомили УНІАН у департаменті праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

Там також нагадали, що монетизація частини зекономлених субсидій передбачає грошову виплату енергоощадним родинам.

"Загалом же, станом на сьогодні, 4 грудня, у Житомирській області субсидію отримують 263,5 тис. родин, що становить 56% від усіх домогосподарств регіону", - зазначають у прес-службі облдержадміністрації.