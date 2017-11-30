У Житомирі міськрада розподілила більше 4 мільйонів гривень державної субвенції

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, 30 листопада на позачерговому засіданні виконавчого комітету міської ради було прийнято рішення щодо розподілу 4 млн 202 тис. 756 гривень 64 копійок субвенції з державного бюджету.

"Цю субвенцію буде спрямовано на погашення заборгованості за субсидії по ЖЕКах ( ВЖРЕПах -УНІАН) : бюджету Богунського району – 2 млн 130 тис. 817 гривень 53 копійки; бюджету Корольовського району – 2 млн 71 тис. 939 гривень 11 копійок", - сказано у повідомленні.

Як наголосила на засіданні виконкому в.о. директора департаменту бюджету та фінансів міської ради Діна Прохорчук, « ці кошти можуть бути спрямовані ЖЕКами на оплату тієї заборгованості, яку вони вважають за необхідне, в тому числі: і на заробітну плату, і на інші видатки, бо це - «живі» кошти».