У Львові на форумі чиновник зчинив скандал через карту із окупованим Донбасом (фото)

Голова Львівської ОДА Олег Синютка вчинив скандал під час Львівського безпекового форуму. Його не влаштувала карта, на якій були зображені території з присутністю російських окупаційних військ.

Окуповані території Донбасу було позначено як "People’s republics of Donetsk and Luhansk", передає Zaxid.net.

Читайте такожЖурналіст The New York Times: скандальна карта зі "спірним" Кримом не буде змінена

Синютка заявив, що цей форум - "елемент гібридної війни" і "провокація" та пригрозив звернутися зі скаргою до СБУ, після чого залишив приміщення.

Ця заява глави Львівської ОДА викликала сміх серед учасників події, які прибули до Львова з різних країн світу та провідних аналітичних центрів Європи та США.

Як повідомляв УНІАН, американська щоденна газета New York Times опублікувала карту, на якій окупований Крим позначений тим же кольором, що і на території Росії і підписаний як "спірна територія" (disputed).