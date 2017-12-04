"Хатинка на курячих ніжках": історичний центр Одеси спотворили небезпечною будівлею (фото)

В історичному центрі Одеси на вул. Княжій спорудили житловий будинок, який може поборотися за звання найпотворнішої будівлі в місті. Про це пише у своєму Facebook журналіст Денис Казанський.

"Відразу видно, що містом міцні господарники керують. Хоча, чого від них чекати, якщо сам головний архітектор Одеси Олександр Голованов прилаштував до свого дому балкон довжиною в 15 метрів", - підписав фотографії журналіст.

Не відомо, наскільки споруда відповідає архітектурним нормам і чи є вона безпечною як для перехожих, так і для самих господарів будинку.

Користувачів обурила подібна споруда в історичному центрі міста.

"Хатинка на курячих ніжках", "в середньовічних містах так поверхи надбудовували", - пишуть користувачі в коментарях.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада в центрі Одеси відбулися сутички між правоохоронцями та активістами, які протестують у Міському саду проти забудови території Літнього театру і вирубки у зв'язку з цим понад 100 дерев. У поліції заявили, що в результаті зіткнень постраждало більше 20 правоохоронців, серед яких начальник регіонального главку Дмитро Головін, якому розбили голову.