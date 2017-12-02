Скандал через забудову Літнього театру в Одесі: земельна комісія відмовилася скасувати оренду території

Земельна комісія Одеської міської ради відмовилася скасовувати договір оренди Літнього театру в Міському саду в Одесі, оформлений фірмі «Солінг» на 49 років.

Читайте такожВесна у грудні: в Одесі готуються до температурного рекорду (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне засідання профільної комісії відбулося сьогодні.

Голова комісії, депутат міськради Олег Бриндак (фракція «Довіряючи справам») зазначив, що для повернення Літнього театру місту немає жодних підстав. Крім того, як заявив Бриндак, «немає візи профільних управлінь».

Проект рішення щодо скасування оренди Літнього театру подавала депутат Лідія Леонідова (фракція БПП «Солідарність»). Вона також обнародувала у Facebook низку документів, в яких містяться плани забудовників території в Міському саду. Зокрема, це - містобудівні умови і обмеження, а також експертиза проекту запланованого торгово-розважального центру.

За даними Леонідової, у 8-поверховому будинку спроектовано великий кінотеатр - 2 тис. кв. м, кафе - 1431 кв. м, просторі торгові площі.

«При цьому площа торгового центру - близько 39 тис. кв. метрів, а зеленої зони (літнього майданчика, що залишиться після будівництва) - лише 400 «квадратів», - зазначає Леонідова.

Містобудівні умови видані міським управлінням архітектури та містобудування 27 січня 2017 року за підписом заступника начальника Михайла Шайденка. Ймовірний забудовник - компанія «Солінг», яка одержала землю в довгострокову оренду на 49 років (договір від 23 грудня 2016 року за №3215).

«Важко стримувати обурення і крики, але вони це узгодили і дозволили! Всі слова, що «дозвіл на будівництво погодив Київ» зводяться до нуля, тому що видавало містобудівні умови і обмеження управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, підпис керівництва цього управління стоїть під документами», - відзначила Леонідова.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада в центрі Одеси відбулися зіткнення між правоохоронцями та активістами, які протестували в Міському саду проти забудови території Літнього театру і вирубування у зв'язку з цим більш як 100 дерев. У поліції заявили, що в результаті зіткнень постраждало більш як 20 правоохоронців, серед яких начальник регіонального головного управління Дмитро Головін, якому розбили голову.

20 листопада під час апаратної наради мер Одеси Геннадій Труханов запевнив, що цільове використання території Літнього театру не змінюватиметься - висотного будівництва не буде.

23 листопада Приморський райсуд Одеси на два місяці заарештував без права внесення застави лідера громадської організації «Вуличний фронт» Дем'яна Ганула, якому закидають організацію і участь в масових заворушеннях під час акції протесту в Міському саду. 24 листопада той самий суд заарештував активіста Сергія Стерненка на два місяці з альтернативою застави в понад 600 тис. грн, які вніс голова Одеської ОДА Максим Степанов. 27 листопада суд взяв під цілодобовий домашній арешт активіста Ігоря Бея, який підозрюється, зокрема, в завданні травми Головіну.