З гірки просто у болото: у Запоріжжі дитячий майданчик встановили в багнюці (відео)

У Запоріжжі новий дитячий майданчик встановили в калюжах і багнюці, так що діти навряд могли б підібратися до гойдалок. Як пише журналіст Денис Казанський у своєму Facebook, частину грошей, виділених на встановлення дитячого майданчика, чиновники присвоїли, а на залишок купили найдешевші гойдалки і поставили їх у багно.

При цьому місцевий телеканал випустив сюжет під назвою "Все для дітей", в якому без всякого сорому показали гойдалки в брудній рідині і задоволеного чиновника, який радісно позував на їх фоні.

За словами Казанського, на будівництво майданчика з бюджету було виділено понад 200 тис грн, а обладнання для майданчика обійшлося в 153 тис. При цьому, вартість типової дитячого майданчика коливається в районі 50-60 тисяч, а вартість травмобезопасного покриття зі спеціальної плитки на таку площа склала б близько 20 тис.

Як повідомляв УНІАН, російського школяра засмоктало в бруд на дитячому майданчику.