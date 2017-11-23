"У скріпах загруз": російського школяра засмоктало в багнюку на дитячому майданчику (відео)

У російському місті Цивільске Чуваської Республіки хлопчик застряг у багнюці на дитячому майданчику і не зміг вибратися самостійно. Відповідне відео опублікували місцеві активісти, пише російське інтернет-видання "Рідус".

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Коли активісти фотографували свіжовідремонтований двір, вони помітили хлопчика, який стояв серед гірок і гойдалок, але не рухався з місця.

Школяр зізнався, що прийшов на нову площадку пограти, але почав угрузати в багні і вибратися самостійно вже не зміг. За визнанням дитини, він простояв так близько 20 хвилин.

На кадрах видно, що навколо загрузлого хлопчика зібрався натовп. Підійшов і батько школяра. Він спробував витягнути дитину.

«Тату, не треба, не підходь! Відійди! Ти провалишся», - сказав хлопчик.

Чоловік все-таки витягнув сина з бруду, а ось його чоботи так і залишилися в цьому місиві.

Інтернет-користувачів обурив стан дитячого майданчика, який лише нещодавно відремонтували.

«Що за бардак влаштувала керуюча компанія з дитячого майданчика. Здоровий на вигляд мужик не зміг витягнути взуття дитини з цього місива!», «В текстурах застряг», «у скріпах загруз», - відреагували вони.

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