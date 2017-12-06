Порошенко анонсував виплату одноразової бойової премії бійцям АТО

Президент України Петро Порошенко заявляє, що українським бійцям, які воювали в зоні АТО цього року, буде виплачено одноразову бойову премію у розмірі від 3 до 5 тис. грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час виступу у Міжнародному центрі миротворчості на безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львівській області.

«Ми переговорили з міністром оборони, знайшли можливості і тим, хто цього року воював в зоні АТО, буде виплачено одноразову бойову премію: тим, хто був на першій лінії – по 5 тис. грн; тим, хто в другій лінії, – по 3 тис.», - зазначив Порошенко.

Президент запевнив, що влада буде продовжувати роботу з підвищення рівня соціального захисту українських військовослужбовців.