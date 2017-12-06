Голову Миколаївського облавтодору підозрюють у привласненні понад півмільйона гривень

Керівника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області підозрюють у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах - 600 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на прес-службу прокуратури Миколаївської області, посадовій особі повідомили про підозру в середу, 6 грудня.

В ході розслідування встановлено, що чиновник, шляхом складання завідомо підроблених офіційних документів і зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі понад 600 тис. грн, виділеними на ремонт автомобільної дороги О151415 (Т-15-18) «Велика Корениха - Кам'янка» км 0 + 000 км 21 + 000».

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«Експерти чітко встановили, що взагалі не здійснювалося такого ремонту, а складені документи про проведення ремонтних робіт не відповідають дійсності», - йдеться в повідомленні.

За результатами слідчих дій і на підставі висновків судових експертиз, проведених у кримінальному провадженні, керівнику Служби автомобільних доріг у Миколаївській області повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Розслідування триває, і всі винні особи будуть притягнуті до відповідальності.

Службу автомобільних доріг у Миколаївській області очолює Сергій Ткаченко.