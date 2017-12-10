"Відновлення буде тривалим": переможцю Євробачення-2017 Собралу пересадили серце

Переможець "Євробачення-2017" португалець Сальвадор Собрал переніс операцію з пересадки серця. Про це з посиланням на лікарів клініки в Лісабоні повідомляє The Telegraph.

Читайте такожПортугалія представила слоган і логотип Євробачення-2018

Операція проходила 8 грудня і тривала чотири години. Собрал знаходиться в реанімаційному відділенні, де медики контролюють стан його пересадженого органу. Представники клініки повідомляють, що "відновлення буде тривалим".

21 вересня переможець пісенного конкурсу "Євробачення-2017" 27-річний португалець Сальвадор Зібрав був госпіталізований в клініку Лісабона. Музикант мав потребу в трансплантації серця. 26 вересня його стан різко погіршився, і співака перевели в реанімацію.

Представник Португалії переміг і за результатами голосування професійного журі, і за результатами голосування телеглядачів, набравши 758 балів. Це перша перемога учасника від Португалії в історії конкурсу.