"Євгенія, тримайся": вокаліст групи Enigma звернувся до важкохворої української співачки (відео)

Соліст групи Enigma Ендрю Дональдс підтримав українську співачку Євгенію Власову в її боротьбі за життя. Виконавець записав їй відео-привіт і побажав їй швидше одужувати. 10 грудня співак дав концерт в Дніпрі. Про це повідомляє "9 канал".

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Євгенія Власова та Ендрю Дональдс співпрацювали в 2006 році - тоді виконавці записали дует на пісню Костянтина Меладзе "Лімбо". Ендрю нині гастролює з великим туром. Під час прес-конференції Ендрю Дональдс відповідав на запитання журналістів, чи пам'ятає він дует з Власовою.

Співак підтвердив, що добре пам'ятає запис "Лімбо" і поцікавився, як почуває себе Євгенія - він читав у пресі, що вона хворіє. "Євгенія, я знаю, що тобі дуже погано, але я з тобою. Тримайся!" - сказав співак у відеозверненні.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше мама Євгенії Власової розповідала, що її донька, яка потрапила в реанімацію через наслідки хірургічного втручання та хіміотерапії, зараз заново вчиться їсти.