У Львові відкрилася виставка про Революцію Гідності (відео)

У львівському Меморіальному музеї «Територія терору» відбулося офіційне відкриття виставки «Особисті історії Революції Гідності». Про це повідомляє ZIK.

Читайте також"У нас є за що боротися": сотники Євромайдану чотири роки потому

Протягом двох місяців музей «Територія Терору» проводив збір світлин, відео та артефактів, пов’язаних із Революцією Гідності. За цей час вдалося зібрати понад тисячу фотографій від 35 авторів із різних куточків України. Також до формування виставки долучили артефакти Євромайдану: каски, рупори, саморобні бронежилети, дерев’яні щити, щити беркуту та їхні кийки. Ці предмети надали учасники Революції Гідності, Студентське Братство Львівщини та Національний меморіальний комплекс героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності з Києва. На основі цього матеріалу працівники музею «Територія терору» створили інтерактивну виставку, присвячену переломними моментами Майдану, наповнену сюжетами та особистими історіями людей, які і склали основу цієї експозиції.

«Ми зібрали в єдину композицію протистояння простих пересічних українців із «Беркутом». В основному, на фото зображені люди, яких ми не знаємо, тут ви не знайдете відомих облич. Ми хочемо, щоб ця виставка стала місцем пам’яті, щоб люди могли відчути ці переломні моменти та краще усвідомити через що пройшли пересічні українці в той час», – сказала директор Меморіального музею «Територія терору» Ольга Гончар.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно розшукуваного екс-заступника керівника міліції Києва помітили у Москві під час охорони матчу.