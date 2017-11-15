Розшукуваного екс-заступника керівника міліції Києва помітили у Москві під час охорони матчу (відео)

Колишнього заступника керівника міліції Києва Петра Федчука, якого СБУ розшукує за причетність до розгону Євромайдану, помітили днями у Москві на товариському матчі Росія-Аргентина.

Організація матчу, який відбувся 11 листопада на стадіоні "Лужники", викликала численні нарікання, передає ТСН.

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Відвідувачі скаржились на черги та дії правоохоронців під час допуску людей на матч, давку при виході після матчу та обмеження у пересуванні стадіоном, знову ж таки з боку правоохоронців.

Журналіст зняв на відео дії поліцейських під час матчу, на ролику засвітився і Петро Федчук. У формі та каракулевій шапці він віддавав розпорядження підлеглим, а от на запитання журналіста відповідати відмовився і, навіть не сказавши свого імені, втік від представника преси.

Як повідомляв УНІАН, було опубліковано нове відео з екс-командир київського "Беркута" Сергієм Кусюком, якого 12 червня помітили під час зачистки мітингу проти корупції в Москві. На ньому колишній "беркутівець" віддає накази силовикам РФ.