У ВР захотіли обмежити акредитацію журналістів

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо порядку інформування діяльності суб'єктів владних повноважень (№7395).

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту. Його автором є заступник голови фракції "Народний фронт", голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

Законопроектом пропонується встановити, що акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді здійснюється на добровільній основі, передбачає виконання журналістами і технічними працівниками ЗМІ їхніх професійних обов’язків з дотриманням вимог Конституції, законів України, інших нормативно-правових актів, проводиться прес-службою Апарату ВР шляхом надання індивідуальних акредитаційних карток на кожну сесію чергового скликання Верховної Ради або одноразових акредитаційних карток.

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Як відомо, наразі акредитаційна картка журналістів діє протягом усього поточного скликання парламенту.

Також законопроектом дається визначення офіційним друкованим виданням (бюлетеням, збірникам) - це видання президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Конституційного суду, Верховного суду, вищих спеціалізованих судів, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, що видаються з метою опублікування нормативно-правових актів, рішень цих органів та інформації, обов’язковість опублікування якої передбачена законодавством, під час підготовки яких не використовується творча праця журналістів.

При цьому чітко встановлюється, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування поширюють інформацію про свою діяльність державною мовою.

Крім того, встановлюється, що висвітлення діяльності в особливий період здійснюється також аудіовізуальними та друкованими засобами масової інформації Міністерства оборони, які фінансуються з державного бюджету України.

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В офіційних друкованих виданнях ВР та Кабміну забороняється розміщувати рекламу або будь-яку іншу інформацію, обов’язковість опублікування якої не передбачена законодавством. Архівні випуски таких видань розміщуються на веб-сайтах таких видань у відкритому безоплатному доступі. Офіційні друковані видання не підлягають державній реєстрації.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня Сюмар, говорячи про ініціативи щодо змін до закону про порядок висвітлення діяльності органів державної влади, зазначила: "Ми просто спробуємо нормально регламентувати роботу журналістів, щоб реальні журналісти акредитувалися на кожну сесію, а ті, хто з 4 тисяч приходить лише один раз на час роботи скликання, то це є ненормально", - зауважила вона.

За словами депутата, в документі йдеться не про скорочення кількості акредитованих журналістів, а про формат акредитації.

Також, за її словами, в законопроекті не йтиметься про дрес-код для журналістів. Але, водночас, голова комітету не виключила, що такі пропозиції можуть бути. "Але, звісно, в шортах далеко не в кожен парламент можна зайти. В Європейський парламент ви не зайдете в шортах. Це теж об’єктивна реальність", - додала Сюмар. При цьому вона запевнила, що комітет, який вона очолює, такі пропозиції подавати не буде.

Відповідаючи на запитання УНІАН з приводу розмов деяких депутатів щодо заборони журналістам перебувати в кулуарах на другому поверсі парламенту, Сюмар відповіла: "Я так думаю, що це початок деякої демонізації. Якщо хтось сказав, що йому під час перерви заважають черги (йдеться про заяви деяких депутатів, що журналісти весь час перебувають в парламентському буфеті, займають всі столики і депутати не можуть поїсти - УНІАН), тому що журналістів багато, то це не значить, що будуть далі закривати кулуари, обмежувати балкони куленепробивним склом".

"Ці спроби були завжди, але вони ніколи не працювали в Україні. І вони знову не спрацюють, бо ми є країна, яка має право до відкритості", - наголосила Сюмар.