815 "святих Миколаїв": на Одещині провели рекордний костюмований парад (відео)

В Одеській області відбувся наймасовіший костюмований парад в Україні. По вулиці села Доброслав пройшли відразу 815 осіб, переодягнених у костюми святого Миколая, йдеться в сюжеті ТСН.

Жителі села Доброслав Одеської області побили власний минулорічний рекорд - тоді вулицями промарширували 600 святково одягнених учасників. У параді взяли участь навіть немовлята: молоді учасники ходи їхали на візках. В костюмах Миколи прибула ціла команда корабля морської охорони.

Як повідомляв УНІАН, журналісти з'ясували, які отримали подарунки на День святого Миколая народні депутати України.