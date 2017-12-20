815 "святих Миколаїв": на Одещині провели рекордний костюмований парад (відео)
11:56, 20 грудня 2017Суспільство
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По вулиці села Доброслав пройшли відразу 815 осіб, переодягнених у костюми святого Миколая.
В костюмах Миколи прибула ціла команда корабля морської охорони / скріншот
В Одеській області відбувся наймасовіший костюмований парад в Україні. По вулиці села Доброслав пройшли відразу 815 осіб, переодягнених у костюми святого Миколая, йдеться в сюжеті ТСН.
Жителі села Доброслав Одеської області побили власний минулорічний рекорд - тоді вулицями промарширували 600 святково одягнених учасників. У параді взяли участь навіть немовлята: молоді учасники ходи їхали на візках. В костюмах Миколи прибула ціла команда корабля морської охорони.
Як повідомляв УНІАН, журналісти з'ясували, які отримали подарунки на День святого Миколая народні депутати України.
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