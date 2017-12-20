Зірка "50 відтінків сірого" закрутила роман з лідером гурту Coldplay

Чутки про роман Дакоти Джонсон і Кріса Мартіна вперше з'явилися, коли їх застали разом на концерті Ніка Кейва в Ізраїлі. Пізніше парочку бачили в ресторані, хоча пара не поспішає показувати почуття на публіці.

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Пізніше західні ЗМІ повідомляли, що зірки зустрічаються та сильно захоплені одне одним. І навіть вирушили разом відпочивати в Ізраїль. 19 грудня папараці "підловили" пару в паризькому аеропорту Шарль-де-Голль. Зірки приїхали туди на одному автомобілі, але вирушили до вильоту окремо, повідомляє 24tv.

Кріс старанно ховався від папараці за темними окулярами. За повідомленнями інсайдерів, пара провела в Парижі кілька днів, і зараз їхній роман в самому розпалі: Джонсон приїжджає в різні міста світу на концерти коханого, а Кріс надсилає Дакоті свої нові пісні, щоб дізнатися її думку.