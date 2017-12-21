Житомирська облрада затвердила бюджет-2018 з доходами та видатками у розмірі 8,8 млрд гривень

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати прийняли сьогодні, 21 грудня, на черговій сесії обласної ради.

Доходи на 2018 рік визначено у розмірі 8 800, 6 млн грн, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 8 018,1 млн грн, доходи спеціального фонду обласного бюджету 782,4 млн грн.

Видатки обласного бюджету встановлено у розмірі 8 797,8 млн грн, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 7 940, 3 млн грн, видатки спеціального фонду обласного бюджету — 857, 5 млн грн.

Також проектом обласного бюджету передбачено резервний фонд у розмірі 94 млн 315 тис. грн.​