У Львові прокуратура взялася за розслідування заяв про продаж бруківки за кордон

Прокуратурою Львівської області взято на контроль розгляд органами поліції матеріалів щодо можливої реалізації бруківки з вулиць міста Львова. Про це повідомила прес-служба відомства.

"Так, протягом останнього періоду часу різноманітними засобами масової інформації поширюється інформація щодо можливих фактів реалізації Львівської бруківки за кордон. Як повідомляють журналісти, бруківку з вулиць міста під виглядом бутового каміння вивозять у Європейські країни, де продають за ціною 800 доларів США за кубічний метр, а натомість міська влада належним чином не реагує на дану ситуацію", - йдеться у повідомленні.

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Відтак, з метою перевірки наведених фактів, прокуратурою області скеровано листа з відповідними матеріалами до Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Раніше повідомлялося, що у Польщі уламки пам'ятника воїнам УПА використали у якості матеріалу для ремонту доріг.