В Одесі заарештували бойовика "ДНР", йому "світить" до 15 років за ґратами

В Одесі заарештували місцевого жителя, який, за даними правоохоронців, брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України у складі розвідувальної роти мотострілецької бригади «ДНР».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, підозрюваний в участі в терористичній організації житель Одеси був узятий під варту напередодні.

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«За клопотанням прокуратури Одеської області спільно з управлінням СБ України в Одеській області судом взято під варту підозрюваного в участі в терористичній організації - ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України», - уточнили в прес-службі.

За даними правоохоронців, 36-річний житель Одеси з кінця 2014 року до середини 2015-го брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ у складі однієї з так званих розвідувальних рот мотострілецької бригади «ДНР».

Як уточнили в прес-службі, чоловіка зараз викрито правоохоронцями і йому повідомлено про підозру, після чого було здійснено арешт.

Довідка УНІАН. Участь у терористичній групі, організації, а також організаційне чи інше сприяння її створення карається позбавленням волі на термін до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна (ч. 1 ст. 258-3 КК України).