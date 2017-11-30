На Донеччині викрили терориста, який мав намір вступити до лав ЗСУ

У Донецькій області поліцейські викрили терориста, який мав намір вступити до лав Збройних сил України.

Як повідомляє Бахмутський відділ поліції Донецької області, житель с. Парасковіївка Бахмутського району вступив до лав терористів у 2014 році.

Спочатку він чергував на блокпосту, а через два тижні йому було довірено здійснювати пропускний режим в захопленій терористами філії банківської установи. Бойовик неодноразово виконував функції працівника правоохоронних органів, незважаючи на те, що законні представники тоді ще української міліції не припиняли виконувати свої службові обов’язки, зауважили у поліції. Через два місяці найманець розчарувався у діяльності терористів і залишив бандформування.

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Чоловік вважав, що його минуле залишилося непоміченим, і вирішив вступити до лав ЗСУ. Проте поліцейські викрили та затримали зловмисника.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Також повідомляється, що з початку року поліцейські Бахмута затримали 22 учасника незаконних збройних формувань. 18 з них вже оголошено про підозру за ст. 260 ККУ.

Нагадаємо, у травні Служба безпеки України затримала на Донеччині військовослужбовця-контрактника одного з підрозділів Збройних Сил України, який раніше воював на боці терористів. За даними спецслужби, навесні 2015 року терорист нібито розчарувався в ідеях «Новоросії» та виїхав до Росії, де мешкає його сестра.